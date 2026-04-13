АТОР сообщила о росте спроса на отдых в Греции

АТОР: тур на Крит в июне стоит от 101,2 тыс руб на двоих

Спрос российских туристов на летние туры в Грецию в 2026 году вырос вдвое. Стоимость отдыха по системе «все включено» на Крите начинается от 101,2 тыс. рублей на двоих, сообщает infox.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В компании Tez Tour пояснили, что популярность направления связана со свободным визовым режимом и сравнительной простотой поездки. Большинство туристов выбирают пятизвездочные отели и турпакеты «все включено».

Во второй половине июня тур на Крит на девять ночей с размещением в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» от PAC Group стоит от 101,2 тыс. рублей на двоих без перелета. Аналогичный тур с авиаперелетом от Space Travel обойдется от 230 тыс. рублей на двоих.

Для сравнения, отдых в Испании и Италии в среднем на 20–30% дороже. Ранее АТОР называла Кипр самым доступным направлением для пляжного отдыха в Европе летом 2026 года.

