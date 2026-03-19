АТОР: ряд гостиниц Турции предлагают россиянам скидки до 50% от цены
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Турция удерживает российских туристов, предоставляя им скидки до 50%. Однако подобные предложения не являются массовыми, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Спрос на туры за границу на фоне обострения на Ближнем Востоке упал на 50%. Однако он уже быстро восстанавливается.
Когда произошел конфликт на Ближнем Востоке, продажи иностранных туров снизились почти на 50%. Но рынок подает признаки оживления. По словам главы FUN&SUN Владимира Рубцова, за последние дни ситуация сильно улучшилась. Продажи увеличились неделя к неделе на 30-40%.
Восстановление спроса наблюдается с конца прошлой недели. Туристы поэтапно возвращаются к бронированиям.
Из-за проблем с перелетами через государства Персидского залива за туристов борются Египет, Турция и государства Юго-Восточной Азии, среди которых Китай и Вьетнам.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.