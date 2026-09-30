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АТОР: новости о «задержании» главы Anex Group не повлияют на работу Anex в РФ

Туризм
Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Размещаемые в Сети сообщения о задержании владельца Anex Group Нешета Кочкара не могут повлиять на работу российского Anex, сообщает АТОР.

Эта информация остается непроверенной и никем официально не подтверждена.

При этом регулярные проверки известных личностей, которые проводятся в Турции, не влияют и не могут повлиять ни на работу российского туроператора Anex, ни на деятельность его принимающих компаний за границей.

Операционные процессы в Anex проводятся штатно. Туристы по плану отправляются на отдых и возвращаются, обслуживание клиентов и взаимодействие с розничными партнерами проходят без перебоев.

В АТОР подчеркнули, что не ожидают проблем или изменений на рынке из-за сообщений турецких СМИ.

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