Антисанитария и жуткие наценки: туристов калечат в главном госпитале на Бали

Российских туристов вместо лечения калечат в центральном госгоспитале Sanglah на Бали. За последний год там «лечились» около 10 пострадавших, сообщает Mash .

Вместо медпомощи туристы получают антисанитарию, нехватку оборудования, низкую квалификацию врачей и наценку на медуслуги в 200%.

Во время лечения пострадавшим россиянам приходилось упрашивать докторов сделать анализы и нужные УЗИ. Медсестер не могут застать на месте, а работающие медики — это абитуриенты без опыта.

Кроме того, в больнице Sanglah нет прайс-листа, поэтому счета пациентам выписывают с наценкой в 200%. Это происходит из принятого в стране документа правительства, по которому разрешается завышать стоимость лечения туристам и приезжим. Поэтому обычный перелом в больнице обходится пациенту в 12 тыс. долларов, а операция — в 40–50 тыс. долларов. А после процедур туристы отмечают ухудшение самочувствия и уезжают перелечиваться в Россию.

16-летний подросток из РФ после ДТП на байке на Бали попал в госпиталь в тяжелом состоянии. Медики отказались делать пострадавшему КТ и УЗИ. Без помощи пациент пролежал в больнице около 6 шести часов. После 10-часовой операции стоимостью 50 тыс. долларов ему стало хуже. Тогда подключили МИД РФ и посольство страны и подростка эвакуировали в Россию, там ему провели повторную операцию, во время которой нашли остатки материала от предыдущей.

На Бали россиянин упал с 25-метровой высоты. Его отправили в больницу с пробитым легким и переломом позвоночника. Три недели вместо обезболивающих ему давали снотворное. Легкое прооперировали, но позвоночник не стали трогать, так как из-за стоимости в 40 тыс. долларов ее решили делать дома. В итоге в РФ у пациента выявили осложнения, которые привели к инвалидности.

Кроме того, еще одному россиянину вместе с аппендицитом вырезали 1 м кишечника просто «на всякий случай». Пациента эвакуировали в Россию в критическом состоянии. А россиянке на Бали сделали операцию, после которой женщина чуть не лишилась ноги. Все переделывали российские медики.