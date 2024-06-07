Андрей Воробьев: в Солнечногорске построят загородный отельный комплекс

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ-2024 подписал соглашение с гендиректором компании «Хвой» Виктором Пашигоровым о строительстве загородного отельного комплекса в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Лодж-отель разместится на Истринском водохранилище. Открыть его планируют в 2026–2027 годах.

«Загородные отели с живописной территорией — это востребованное и интересное направление как для бизнеса, так и для туристов. Мы стараемся, чтобы у жителей и гостей Подмосковья было много возможностей и форматов для отдыха на природе», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в настоящее время набирают популярность глэмпинги. На территории региона их 20. В ближайшее время начнется строительство лодж-отеля, на территории которого будет свой водный транспорт, пляж, кафе с мороженым.

Глава региона отметил, что инвестиции в реализацию проекта составят около 2 млрд рублей. Это позволит создать 150 новых рабочих мест. Инвестор планирует сделать отель узнаваемым и притягательным для гостей. Туристическая отрасль в РФ набирает обороты, и такие проекты этому способствуют.

По словам губернатора, в Подмосковье круглый год приезжают миллионы людей, в том числе семьи с детьми, чтобы провести отпуск или выходные. Регион старается улучшать сервис и создавать комфорт, так как запрос огромен.

В рамках реализации проекта инвестор сможет воспользоваться региональными мерами поддержки. Речь идет о земле без торгов, субсидии на возмещение затрат на подведение инфраструктуры, а также помощи в подключении к инженерным сетям.

Загородный отельный комплекс будет включать 10 резиденций и 30-50 вилл. На его территории разместятся прокат лодок, пляж, площадки для игр детей и деловых встреч, банный комплекс и СПА, ресторан, магазины, кафе-мороженое и спортивная инфраструктура. Отличительной особенностью комплекса станет аутентичный водный транспорт, на котором можно будет перемещаться между локациями.

Кроме того, здесь планируется создать возможность для широкого функционала локаций на территории комплекса, например, для проведения деревенской ярмарки местных производителей и фермеров.

Гендиректор компании «Хвой» Виктор Пашигоров рассказал, что Истринское водохранилище поражает своим спокойствием, потрясающими видами и природой. В поисках земельного участка удалось быстро и просто выстроить отношения с правительством региона, оперативно решить все вопросы.

Он добавил, что сегодня прорабатывается возможность использования льгот при строительстве загородного отеля. Соглашение о сотрудничестве в большей степени показывает совместную заинтересованность. Подмосковье выступает и как полноценный бизнес-партнер, и как регион, стремящийся к постоянному развитию.