Альпинист рассказал, как подготовиться к восхождению в горы

По его словам, выбор гида и подготовку следует начинать минимум за полгода.

Альпинист отметил, что квалифицированному эксперту также необходимо выяснить, как и к чему планирует подготовиться клиент.

«Когда вы выбрали гида, а лучше делать это заранее, минимум за полгода, то он обязательно поставит перед вами вопрос о том, как и к чему вам готовиться. Если он этого вопроса не задает, стоит задуматься о его компетенции. Гиды также посоветуют, как лучше подготовиться к сложностям, которые представит перед вами эта вершина. На мой взгляд, подготовка к восхождению на Эльбрус должна начинаться минимум за полгода», — рассказал Киселев.