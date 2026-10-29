Альянс турагентств посоветовал россиянам на Пхукете переждать дожди в отеле

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рекомендовал туристам на Пхукете избегать затопленных улиц и оставаться в гостиницах, сообщает Life.ru .

Совет переждать непогоду в отеле не отменяет требований об эвакуации. Решение оставаться в гостинице нужно сверять с указаниями местных властей и администрации.

«Мы Таиланд продаем 25 лет, я не помню, чтобы хотя бы одна осень обошлась без дождей на Пхукете. Поэтому тут ничего странного нет», — подчеркнул Мкртчян.

Владельцам путевок эксперт посоветовал не спешить с отменой поездки, а уточнить у турагента обстановку в выбранном районе. Тем, кто еще не оплатил отдых, можно рассмотреть середину ноября. Поездка на январские праздники может обойтись вдвое дороже. Погода на курортах различается: улучшение условий на Пхукете не означает сухую погоду на Самуи.

Власти Пхукета объявили красное предупреждение из-за угрозы наводнения. Утром 29 октября вода быстро поднималась в канале Банг-Яй, жителям прибрежных кварталов рекомендовали перенести имущество повыше. В Кароне временно закрыли дорогу Кхок-Танот, а в Чалонге отдельные участки стали непроходимыми для легковых автомобилей и мотоциклов.

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