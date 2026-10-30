Глава Химок Инна Федотова проверила ход строительства новой спортивной базы

В деревне Мышецкое в Химках на берегу Круглого озера возводится крупная спортивная база — ее площадь составит почти 13 га. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Готовность объекта на данный момент — 16%: завершается устройство свайного поля, идет бетонирование конструкций, на площадке установлен башенный кран. Работы ведут более 80 человек и 16 единиц техники. Завершить строительство планируют к концу 2028 года.

«Сегодня вместе с представителями дирекции заказчика и подрядчика проверила ход работ. Этот объект — не просто очередной спортивный комплекс. Проект реализуется в соответствии с задачами государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“ при личной поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Объект включен в «Народную программу» партии «Единая Россия» как приоритетный проект по созданию современной социальной инфраструктуры и развитию массового спорта в регионе.

На базе появится современный четырехэтажный корпус, медицинский центр, четыре футбольных поля и трибуны для зрителей. Поле с искусственным газоном позволит проводить матчи и тренировки круглогодично. Комплекс будет многофункциональным: здесь смогут тренироваться как профессиональные футболисты, в том числе основной состав и молодежная команда, так и юные спортсмены из подмосковных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.