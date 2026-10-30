Пассажиры Мострансавто совершили более 87,9 млн поездок с начала осени

Автобусы Мострансавто с 1 сентября 2026 года перевезли пассажиров более 87,9 млн раз. Лидером по числу поездок стал филиал в Королеве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Первое место по числу поездок с начала сентября занял филиал Мострансавто МАП № 10 в Королеве — более 11,7 млн. Его маршруты проходят по Подмосковью, Москве, Переславлю-Залесскому, Калязину и Владимирской области.

На втором месте — МАП № 11 в Балашихе с 11,5 млн поездок. Автобусы филиала обслуживают Балашиху, Реутов, Люберцы и Богородский округ. Третье место занял МАП № 12 в Ногинске — более 9 млн поездок. Его маршруты проходят по Богородскому, Павлово-Посадскому и Орехово-Зуевскому округам, Черноголовке, Электростали, Лосино-Петровскому и Щелкову.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области или Москвы — более 40,9 млн трансакций. Банковскими картами оплатили свыше 30,8 млн поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — около 16,2 млн.

«Анализ востребованности маршрутов дает нам реальную картину в этой сфере и возможность регулировать количество рейсов и транспортных средств для обеспечения качества поездок. Общественный наземный транспорт региона — одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры в области», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.