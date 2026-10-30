«На каком языке говорить надеть шапку?»: мать о запрете русского языка в Латвии

Жительница Латвии с ником kristine_ava пожаловалась в соцсетях, что в детском саду, куда она водит 4-летнюю дочь, запретили разговаривать на русском языке, даже при условии, что родители общаются со своими детьми в раздевалке. По словам женщины, такая ситуация выходит за грани адекватности, об этом она рассказала в соцсетях.

Возмущенная мать отметила, что уважает страну, в которой живет. Она сама, ее старшая дочь знают и любят латвийский язык. Младшая девочка его тоже учит. Семья готова общаться на латвийском, однако и на родном языке тоже хотят разговаривать.

«Но какое это отношение имеет к тому, на каком языке мать разговаривает со своим 4-летним ребенком? Вы где вообще эту разницу потеряли? У нас в группе дети из разных семей. Русскоязычные, билингвальные, украинские, например. Если завтра придет армянская семья, мама тоже не сможет говорить со своим ребенком на армянском языке? Или итальянская, французская, английская? Или у нас только определенные языки вызывают такую нервную реакцию?» — заявила возмущенная женщина.

По словам матери, во всем мире гордятся тем, что люди говорят на нескольких языках, обычно это считается преимуществом, и она не понимает, почему в Латвии блокируют эту возможность.

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