Акулы подплыли к курортам Египта в разгар сезона

Эксперты заявили, что турпоток в Египет не сократился

У берегов Хургады, Шарм-Эль-Шейха и Эль-Кусейра стали чаще замечать акул, власти усилили меры безопасности. Эксперты считают, что риск нападений невелик и на спрос это не повлияло, сообщает Общественное Телевидение России .

В мае у пляжа Эль-Кусейра заметили трехметровую акулу-мако. Рыбаки выловили хищника. После новых случаев отели обязали держать в штате спасателей, а побережье начали патрулировать на моторных лодках. Природоохранные службы отлавливают потенциально опасных особей.

Профессор кафедры ихтиологии биофака МГУ Кирилл Кузищин пояснил, что в Красном море обитает много видов акул, но лишь чуть больше десятка могут нападать на человека.

«Опасность от акул сильно преувеличена. Просто каким-то образом в культурном наследии разных народов акулы представляются как такие вот кровожадные тибуроны, которые обязательно нападут. Такая мистическая полуколдовская позиция», — указал Кузищин.

По словам ученого, хищников к берегу могут привлекать климатические изменения, голод и деятельность человека. Ранее сброс туш животных в море уже приводил к трагедиям.

Гендиректор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов добавил, что акул привлекают пищевые отходы с экскурсионных судов.

«В Египте организуются очень много морских прогулок, где обычно людей кормят... то, что не доели, ... просто выкидывают за борт, тем самым привлекая акул», — пояснил он.

Эксперт отметил, что большинство замеченных особей условно опасны, а нападения крайне редки. Турпоток в Египет сохраняется, цены на отдых снизились из-за сокращения числа европейских туристов.

Специалисты советуют купаться только в оборудованных зонах и не заплывать далеко.

«В голливудских фильмах нам показывают ложь... Ничего такого в природной среде не бывает и быть не может», — подчеркнул Кузищин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.