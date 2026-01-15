Агротуристические фермы Подмосковья приглашают семьи на зимний отдых

Фермерские комплексы Подмосковья предлагают жителям и гостям региона разнообразные зимние программы для семейного отдыха, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье работает около 300 объектов агротуризма, среди которых небольшие фермы, этнопарки и развлекательные комплексы. Здесь посетители могут познакомиться с сельской жизнью, поучаствовать в интерактивных занятиях и отдохнуть на природе.

Этнопарк «Кочевник» под Сергиевым Посадом предлагает зимние развлечения: катание на собачьих упряжках, прогулки верхом на лошадях, оленях и верблюдах, а также поездки на снегоходах и «банане». Программа рассчитана на любителей приключений и активного отдыха.

На ферме «Бунин ручей» в деревне Клейменово гости могут прокатиться на лошадях, покормить животных, пройтись по экологической тропе, посетить веревочный парк и покататься на катке на озере. Территория фермы окружена лесом и отличается живописными пейзажами.

Ферма «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки известна возможностью увидеть африканских страусов вблизи. Экскурсанты посещают «Гостиную эму», общаются с птицами без клеток и узнают о развитии страусиных яиц и особенностях поведения животных.

Агротуристические объекты региона приглашают познакомиться с природой и сельской жизнью Подмосковья в зимний сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.