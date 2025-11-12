Адский зуд: россиян на Гоа покусали песчаные мухи

Отдых в индийском штате Гоа омрачается для российских туристов нашествием песчаных мух. Укусы этих насекомых доставляют мучительный зуд и долго не заживают, оставляя после себя яркие красные волдыри на ногах, сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

Наибольшему риску подвержены те, кто предпочитает купаться в море на закате, поскольку именно в это время суток песчаные мухи наиболее активны на пляжах. Кроме того, в городской черте туристы сталкиваются с атаками москитов.

Лечение укусов представляет собой непростую задачу: традиционные антигистаминные препараты оказываются малоэффективными, как и привезенные с собой репелленты.

По словам россиян, проживающих в Индии длительное время, единственным способом защиты от москитов и песчаных мух являются местные аптечные средства, которые рекомендуют фармацевты, оценив состояние кожи после укусов.

