А где нормальная еда? Россияне пожаловались на гречку с сосисками в аэропорту

Туристы пожаловались на меню из гречки и сосисок в аэропорту Екатеринбурга

Туристы, ожидающие вылета в Нячанг из Екатеринбурга, выразили недовольство по поводу скромного меню в аэропорту. Вечером, когда они должны были отправиться в путь, техническая неисправность самолета привела к задержке. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Пассажиры заняли свои места в 21:00 и прошли инструктаж, но самолет так и не вылетел. После 1,5 часов ожидания их вернули в терминал и пообещали отправить в гостиницу.

Однако многие решили остаться в зале ожидания, и только 40 пассажиров с детьми получили номера в отелях. Остальным предложили питание, которое вызвало недовольство людей: трижды им подавали гречку с сосисками. По словам туристов, такое меню никуда не годится.

Уральская транспортная прокуратура начала принимать жалобы от пассажиров. К утру следующего дня в отели было отправлено почти 80 человек, а также принимались меры для размещения остальных туристов.

Туристический оператор «Пегас туристик» прокомментировал ситуацию, отметив, что в городе практически нет свободных мест в отелях, и что замечания о питании были учтены. Пассажиров размещали по мере освобождения мест, и в итоге все смогли отдохнуть в номерах.