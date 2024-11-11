8 нижегородских отелей претендуют на премию WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD

В Нижнем Новгороде восемь отелей были включены в основной список номинантов на премию WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD 2024, сообщает ИА «Время Н» .

Шесть из них находятся в самом городе: «Кулибин», City Hotel Sova, Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin, Courtyard Nizhny Novgorod City Center, Hampton by Hilton и Ibis Нижний Новгород.

Кроме того, в числе претендентов значится гостевой дом «Державный удел» в Дивееве и арзамасский ARZ.Отель.

«Не имеют значения ни количество „звезд“, ни размер, ни наличие или отсутствие каких-то дополнительных услуг, ни, тем более, местоположение. Имеет значение только одно — качество», — заявлено в описании премии.

В рамках награды также определяются победители в различных специальных номинациях, таких как лучший отель для семейного отдыха, лучший spa-отель, отель с лучшим завтраком и т. д. Церемония вручения премии пройдет 5 декабря в Санкт-Петербурге.