7-9 марта будет наплыв туристов на границе России и Эстонии

С 7 по 9 марта вырастет пассажиропоток через МАПП Ивангород на границе РФ и Эстонии. В эти дни будут праздники, сообщает пресс-служба ФТС России.

МАПП Ивангород функционирует без остановки в течение суток. Через сопредельный пункт пропуска Нарва-1 Эстония пропускает людей только с 08:00 до 00:00 по московскому времени.

Режим работы альтернативных пунктов пропуска на стороне европейской страны Лухамаа и Койдула, находящихся на границе с Псковской областью, поменялся с 24 февраля. Раньше он функционировал круглосуточно. Однако его перевели на 12-часовой график работы — с 08:00 до 20:00.

На Новый год, Рождество и в выходные дни в феврале 2026 года больших очередей перед МАПП Ивангород со стороны России не было. Скопление людей было исключительно на сопредельной стороне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.