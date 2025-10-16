«5-звездочный отель на воде» «Жириновский» появится в нижегородской акватории

Лайнер «Владимир Жириновский» будет плавать по нижегородской акватории. Корабль собираются ввести в эксплуатацию в следующем году, сообщает ИА «Время Н»

О появлении лайнера в нижегородской акватории рассказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов. Корабль из Астраханской области в Санкт-Петербург перегонят в октябре 2025 года. В 2026-м его собираются ввести в эксплуатацию.

В 2026 году партия ЛДПР отметит 80-летие со дня рождения Жириновского. Корабль собираются ввести в эксплуатацию в честь этой даты. Планируется, что лайнер будет «пятизвездочным отелем на воде». На нем смогут отдыхать до 300 человек.

На борту «Владимира Жириновского» появятся спа-салон, рестораны, бары, джакузи, бассейны. Также там разместят тренажерный зал, детские комнаты и театрально-музыкальный салон. Лайнер будет ходить по маршрутам до прикаспийских стран, по Азовскому, Черному, Средиземному и Красному морям.

