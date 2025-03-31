4,5 тыс туристов прокатились на теплоходах в Петербурге за выходные

В последние выходные марта в Петербурге стартовала навигация по рекам и каналам. Обычно этот процесс начинается в середине апреля, однако в этом году реки очистились ото льда намного быстрее, что позволило городу запустить самые востребованные маршруты уже сейчас. В компании «Нева Травел» заявили, что за 29 и 30 марта на теплоходах прокатились 4,5 тысячи пассажиров, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Работали 4 экскурсионных маршрута, в день совершалось 35-38 рейсов», — добавила пресс-секретарь организации Анна Лебедева.

Отмечается, что все катания сопровождались профессиональными экскурсоводами, пассажиры могли слушать трансляцию на борту. Как отметила эксперт, это всегда радует посетителей, и они отмечают положителую атмосферу на борту, погружение в историю Петербурга и возможность общаться с гидом и другими людьми.

Также стоит отметить, что в этом году сезон водных экскурсий стал почти круглогодичным. Суда на воздушной подушке могут передвигаться по льду, однако на время работы ледохода они прекращают работу.

В Кронштадте и Петергофе с конца апреля ожидается возобновление перевозок туристов на теплоходах и катамаранах. А в начале мая начнутся туры в Орешек.