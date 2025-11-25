26-й день: блогерша отправилась в пешее путешествие из Москвы в Петербург

Фитнес-блогерша Василина приняла непростое решение: дойти из Москвы в Санкт-Петербург пешком. Ее путешествие продолжается уже 26 дней. По плану, сегодня, 25 ноября, она должна завершить свой маршрут на Дворцовой площади, сообщает «Бриф24» .

По информации из ее аккаунтов в социальных сетях, девушка путешествует в одиночку и делится с подписчиками впечатлениями о своем опыте. Она подчеркнула, что это приключение — серьезная проверка на прочность.

«Покажите мне хоть одного человека, кто за день пешком пройдет 250 км. Стираются пальцы, ступни горят и болят, нагрузка на связки, опорно-двигательный аппарат, поясница. Чтобы почувствовать ценность, нужно потерять то, что имеешь», — написала Василина.

До начала своего похода блогерша отправила заявку в реестр рекордов России. На протяжении трех недель пути она постоянно поддерживает связь со своими подписчиками, рассказывая об увиденных городах и поселках, дороге и размышлениях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.