11 тыс поездок совершили пользователи каршеринга по Подмосковью за пять месяцев

Свыше 11 тысяч поездок совершили на территории Подмосковья с помощью сервиса BelkaCar с декабря 2023 года. Наиболее популярными направлениями у жителей и гостей области стали Коломна, Зарайск, Солнечногорск, Подольск, Клин и Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Развитие каршеринга в Подмосковье играет важную роль в повышении уровня мобильности и удобства для жителей региона. Эта инновационная форма транспортного обслуживания стала особенно популярной не только у жителей области, но и у туристов. Я сам являюсь активным пользователем этого сервиса и могу сказать, что каршеринг позволяет легко и быстро перемещаться по территории региона и исследовать его достопримечательности», — сказал первый заместитель министра Московской области Алексей Шимко.

Министерство культуры и туризма совместно с каршерингом BelkaCar продолжают свое сотрудничество, направленное на популяризацию внутреннего туризма. Так, в социальных сетях сервиса на регулярной основе появляется информация о событиях в Московской области, в том числе в праздничные и выходные дни. При этом пользователи приложения могут ознакомиться со специальными маршрутами, охватывающими популярные туристические подмосковные направления.

«Постоянно растущий интерес наших пользователей к поездкам выходного дня говорит о том, что внутренний туризм становится все популярнее. Со своей стороны мы делаем все, чтобы развивать это направление и делать его максимально удобным. Совместно с министерством культуры и туризма Московской области мы разрабатываем новые интересные сезонные маршруты и адаптируем их для наших клиентов: расширяем зону драйвинга, добавляем новые зоны завершения аренды, запускаем удобные пакетные тарифы со скидками», — отметили в пресс-службе BelkaCar.

Как ранее сообщали в ведомстве, около 7 тысяч поездок совершили пользователи каршеринга BelkaCar за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.