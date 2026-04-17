Зотов оценил идею запрета пауэрбанков в самолетах

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов оценил инициативу Росавиации о возможном запрете пауэрбанков на борту самолетов и заявил, что действующих мер пока достаточно, сообщает 360.ru .

Росавиация предложила Минтрансу проработать запрет на провоз пауэрбанков в самолетах из-за риска самовозгорания устройств. Поводом стали недавние инциденты на рейсах.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что дополнительные меры возможны только при массовом характере подобных случаев.

«Если подобные ситуации повторятся, то, конечно, стоит рассматривать. Но такие истории должны носить массовый характер. Чаще всего такие возгорания происходят, когда борт уже на земле», — заявил он.

Зотов напомнил, что сейчас провозить пауэрбанки разрешено только в ручной клади. Кроме того, на борту многих авиакомпаний есть USB- и другие разъемы для зарядки гаджетов.

Один из последних инцидентов произошел 22 февраля на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул. Пауэрбанк загорелся во время полета, огонь оперативно потушили. Владелец устройства получил небольшой ожог, самолет благополучно приземлился в Турции.

