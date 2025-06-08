Жительница Петербурга трижды попала под овербукинг на рейсе в Новосибирск

В конце мая 2025 года жительница Петербурга летала в Новосибирск на свадьбу к подруге и трижды за эту поездку попала под овербукинг — ситуацию, когда авиакомпания продала больше билетов, чем мест в самолете, и отказала в перевозке рандомным пассажирам, пишет SHOT .

По словам девушки, первый овербукинг случился, когда она прошла регистрацию на рейс S7 из Петербурга в Новосибирск и ждала вылета, но перед посадкой оказалось, что трое пассажиров — лишние. Система автоматически выбрала тех, кто не полетит данным рейсом.

Второй рейс должен был состояться на следующий день в 13:50, но мест снова не оказалось. Улететь получилось только в 21:45, однако из-за этого девушка пропустила девичник подруги и попала на свадьбу в уставшем состоянии. Ее страдания компенсировали подарочной картой на 5 тысяч рублей.

На обратном пути из Новосибирска в Санкт-Петербург девушка в третий раз стала жертвой овербукинга, но времени на ожидания другого рейса у нее уже не было, поэтому она выбрала доплату в 20 тысяч рублей за место в бизнес-классе.