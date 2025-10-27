Жителям заблокированного подмосковного села Тишково-Спасское открыли дорогу

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о жалобах жителей села, которые заявили, что не могут ни въехать, ни выехать из населенного пункта. Оказалось, что подъезд с одной стороны был перекрыт из-за требований «Мосавтодора», а с другой — из-за того, что один из владельцев начал строить дом прямо на проезжей части. Жители даже попросили принять меры в отношении собственника.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что в 2023 году ГБУ МО «Мосавтодор» потребовало либо снести незаконное примыкание к дороге, либо получить согласие через портал mosreg.ru и обустроить выезд по правилам. Так как требование было не выполнено, компания установила ограждение. 26 октября оно было временно демонтировано, чтобы в село можно было проехать.

В дальнейшем правообладатель примыкания должен соблюсти все техусловия. В ином случае администрация может рассмотреть строительство альтернативной подъездной дороги.

Между тем в самой администрации округа Пушкинский отметили, что собственник приобрел участок по договору купли-продажи от 27.01.2020. У него есть все права владения, а потому оснований для изъятия участка, который обеспечивает доступ к множеству соседних участков, нет. По генплану дорога в этом месте не предусмотрена.

При этом возможен сервитут для обеспечения проезда. Его можно установить как через соглашение, так и через суд, а все земельные споры решаются только в судебном порядке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.