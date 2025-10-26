В Подмосковье появился населенный пункт без въезда и выезда из него
Жители подмосковного села Тишково-Спасское не могут ни въехать, ни выехать из своего населенного пункта. Проезд с одной стороны закрыл Росавтодор, признав участок дороги аварийным и опасным для движения, а с другой стороны один из владельцев земли начал строить дом, сообщает Baza.
По словам жителей села, вторую дорогу перекрыл владелец земельного участка Анатолий С. Он требовал от сельчан 40 млн рублей за свою землю.
Когда местные жители отказались выкупать участок, мужчина приступил к возведению дома. Строительство развернулось прямо на въезде в село. Анатолий залил фундамент бетоном и установил ограждение, полностью перекрыв проезд.
Местные жители написали коллективные обращения, сняли видеообращение и собрали подписи под петицией. Все документы направили в органы власти разных уровней. Люди просили принять меры к Анатолию С. и решить вопрос с его постройкой, которая перекрыла проезд. На момент публикации заметки никакой официальной информации по поводу случившегося нет.
