В Подмосковье появился населенный пункт без въезда и выезда из него

Жители подмосковного села Тишково-Спасское не могут ни въехать, ни выехать из своего населенного пункта. Проезд с одной стороны закрыл Росавтодор, признав участок дороги аварийным и опасным для движения, а с другой стороны один из владельцев земли начал строить дом, сообщает Baza .

По словам жителей села, вторую дорогу перекрыл владелец земельного участка Анатолий С. Он требовал от сельчан 40 млн рублей за свою землю.

Когда местные жители отказались выкупать участок, мужчина приступил к возведению дома. Строительство развернулось прямо на въезде в село. Анатолий залил фундамент бетоном и установил ограждение, полностью перекрыв проезд.

Местные жители написали коллективные обращения, сняли видеообращение и собрали подписи под петицией. Все документы направили в органы власти разных уровней. Люди просили принять меры к Анатолию С. и решить вопрос с его постройкой, которая перекрыла проезд. На момент публикации заметки никакой официальной информации по поводу случившегося нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.