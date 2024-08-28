Жителям Подмосковья в преддверии 1 сентября напомнили о безопасности на ж/д

В преддверии нового учебного года Минтранс Подмосковья напоминает правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, которые должны соблюдать не только дети, но и взрослые. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пассажиропоток в начале осени вырастет, поэтому нужно быть предельно внимательными на станциях и вокзалах. Если путь вашего ребенка в школу или досуговые учреждения проходит через железную дорогу, то важно напомнить ему основные правила безопасности:

не слушать музыку в наушниках и не отвлекаться на телефон — быть сконцентрированным и смотреть по сторонам;

не стоять у края платформы, когда ожидаешь поезд;

не прыгать с платформ на пути;

не переходить пути где попало, а пользоваться переходами — на разрешающий сигнал светофора, убедившись в отсутствии приближающегося поезда;

не играть у путей, не ходить вдоль них и не фотографироваться на путях.

Пройдите с ребенком его стандартный путь, объясните ему, на что следует обращать внимание.

Для повышения знаний правил безопасности на железной дороге и для исключения случаев травмирования на регулярной основе проводятся открытые уроки во всех областных образовательных учреждениях. С начала года в регионе провели более 2 тыс. открытых уроков в колледжах, школах и детских садах.

Дети лучше запоминают поведение родителей, поэтому будьте внимательны, подавайте правильный пример, соблюдая правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.