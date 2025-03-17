Жителям Подмосковья рассказали, как решают проблему с чистотой автобусов

Мы столкнулись с проблемой человеческого фактора: многие водители просто не считают нужным заезжать на мойку и следить за чистотой своего автобуса, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«На что непосредственно обращает внимание население? В первую очередь, это состояние автобусов — как внешнее, так и внутреннее. И здесь мы столкнулись с проблемой человеческого фактора: многие водители просто не считают нужным заезжать на мойку и следить за чистотой своего автобуса», – сказал Сибатулин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он рассказал, что в Одинцове внедрили пилотный проект. Это простая метка RFID, с которой все сталкиваемся в жизни при покупке каких-либо товаров в магазине. Она стоит недорого.

«Мы установили считыватель на въезде и выезде с базы, в ремзоне и в зоне мойки автобусов. Поэтому мы уже отметили положительный эффект в Одинцово и продолжим внедрение этой практики на других базах «Мострансавто». Кроме того, остается актуальной проблема с оплатой и поведением водителей. Проблематика по наличным расчетам также сохраняется, и мы активно ведем в этом направлении работу», – отметил министр.