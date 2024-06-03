Жителям Подмосковья рассказали, как избежать ДТП с дикими животными

Количество ДТП с дикими животными растет. В мае зафиксировано 5 аварий, где были ранены 5 человек, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы избежать наезда на диких животных водителям в первую очередь необходимо быть внимательными в зоне проезда знака «Дикие животные», а также неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Степень вероятности ДТП с животными и тяжесть последствий возрастает при скорости выше 60-70 км/час.

По данным Госохотнадзора Минэкологии Подмосковья, 86% ДТП с дикими животными происходят с особями лося, 10% — с косулями, 4% — с оленями и кабанами.

Основная часть ДТП зафиксирована на следующих трассах: А-107, А-108, М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия»; и на территории следующих городских округов Московской области: Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Истре, Наро-Фоминском, Можайском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском.

Водителям следует помнить, что дикие животные наиболее активны в темное время суток, и проявлять особое внимание на дорогах. Основная часть ДТП происходит в промежутке с 19:00 до 2:00 часов ночи, пик ДТП приходится на май, июль и сентябрь.

При движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта следует использовать дальний свет. Если животное появилось где-то вблизи дороги, необходимо снизить скорость или вовсе плавно остановиться. Если животное на проезжей части или обочине, лучше остановиться и дать ему уйти и не использовать звуковой сигнал, так как это может его отпугнуть.

Если вы попали в ДТП с животными, то остановитесь, включите «аварийку» и выставите знак аварийной остановки, сообщите о происшествии в Госавтоинспекцию и дождитесь приезда сотрудников. Если животное ранено или погибло не подходите к нему — позвоните по номеру 112 и оповестите о необходимости вызова сотрудников Госохотнадзора.

Однако если вы попытаетесь увезти сбитое животное с места аварии, то ваши действия будут расцениваться как браконьерство и повлекут за собой уголовную ответственность.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.