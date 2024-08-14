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Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до парка Мещерский в Одинцове

Для всех любителей активного отдыха Минтранс Подмосковья рассказал как доехать до парка Мещерский в Одинцове, где можно устроить пикник в кругу семьи или взять на прокат велосипеды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сделать это можно на автобусах маршрута № 497 «Лазенки — Метро Рассказовка». Выйти необходимо на остановке «Лазенки», расположенной вблизи парка.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы.

Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.