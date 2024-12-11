Жителям Подмосковья назвали места возможных пробок в декабре

Традиционно перед новым годом число транспорта на дорогах Московского региона растет. Увеличивается и время проезда по привычным маршрутам — особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение затруднено на съездах с МКАД, центральных улицах городов и основных подмосковных трассах: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе.

Из-за увеличения числа транспорта, а также при меняющихся погодных условиях, повышается и риск возникновения ДТП. Водителей призвали строго соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, не совершать резких маневров, а также исключить вождение в нетрезвом виде.

Пешеходам всех возрастов рекомендуется в темное время суток носить световозвращающие элементы, ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам. А также быть осторожными на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно если вы вместе с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.