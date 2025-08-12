Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусах

Путешествие с домашним любимцем может быть приятным и беспроблемным, если заранее подготовиться и учесть все нюансы. «Мострансавто» напоминает пассажирам о правилах перевозки животных в автобусах, которые помогут сделать поездку комфортной для всех — и для людей, и для их пушистых спутников. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Маленькие собаки декоративных пород, такие как чихуахуа, йоркширские терьеры или шпицы, могут путешествовать бесплатно, но только на руках у хозяина или в специальной переноске. Бесплатный проезд распространяется на собак-поводырей, однако для них обязательны намордник, поводок и опознавательный знак, подтверждающий статус животного-ассистента.

Если вы берете в поездку кошку, птицу или другое небольшое животное, важно помнить, что перевозить их можно исключительно в клетке или переноске, сумма габаритов которой не превышает 120 см. А вот средние и крупные собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке — для них предусмотрена отдельная оплата проезда.

Стоимость перевозки зависит от маршрута. В городском сообщении провоз животного обойдется в 63 рубля. На пригородных направлениях тарифы немного отличаются: до 25 км — 63 рубля, от 25 до 50 км — 126 рублей, а если расстояние превышает 50 км, цена составит 189 рублей.

Главное, о чем стоит помнить каждому владельцу, — это полная ответственность за поведение своего питомца. Животное не должно доставлять неудобств другим пассажирам, а также загрязнять салон автобуса. Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться дорогой вместе со своим четвероногим другом, а ваши попутчики — комфортной и приятной поездкой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.