Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки спортивного снаряжения в автобусах

В преддверии Весеннего велофестиваля, который пройдет 17 мая в Москве, «Мострансавто» напомнило жителям Подмосковья о правилах перевозки спортивного инвентаря в автобусах компании, которые следуют до железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пассажиры могут бесплатно провозить спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту в сумме не превышает 120 см. Например, самокаты, скейтборды, роликовые коньки. Более крупные предметы нестандартных габаритов, например, велосипеды, можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см. Правила перевозки спортинвентаря указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Провоз инвентаря и снаряжения оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 59 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 59 руб., свыше 25 км до 50 км включительно — 118 руб., свыше 50 км — 177 руб.

Кроме того, спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. Водитель может отказать владельцу в перевозке его снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса других пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.