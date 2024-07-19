Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах

«Мострансавто» напоминает пассажирам правила перевозки спортинвентаря и средств индивидуальной мобильности в общественном транспорте. Любители активного отдыха могут бесплатно провозить с собой снаряжение, размер которого не превышает 120 см, например, самокат, ролики или скейтборд. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Более крупные предметы нестандартных габаритов, такие как СИМ, можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см. Правила перевозки спортинвентаря указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Провоз инвентаря и снаряжения оплачивается согласно действующему тарифу: в автобусах городских маршрутов он составляет 54 рубля, в пригородных до 25 км включительно — 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, свыше 50 км — 162 рубля.

Водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. Также спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО. Ежедневно компания обслуживает порядка 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.