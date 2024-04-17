Жителям Подмосковья напомнили, какие нарушения приводят к ДТП с мотоциклистами

В связи с потеплением на дорогах Московской области растет число транспортных средств, а еще начали появляться мотоциклисты. При увеличении транспортного потока возрастает риск дорожных аварий, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

ДТП с мототранспортом могут возникнуть из-за опасных маневров и в случае, если автомобилист не сможет быстро среагировать.

С начала марта этого года уже произошло 22 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли 2 человека и 20 человек получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли 9 человек, были ранены 44 человека.

Самыми частыми нарушениями, которые приводят к аварии, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность. Прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, стоит освежить навыки вождения. Также нельзя забывать про экипировку — чем ярче защитные элементы, тем заметнее мотоциклист в любое время суток.

Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить о том, что на дороге может быть байкер.

Рекомендуется выбирать оптимальную скорость для безопасного движения, быть аккуратными при поворотах, маневрировать с умом и держать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.