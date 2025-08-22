Жителям Подмосковья напомнили, как перевозить спортинвентарь в автобусах

Спортивный сезон в Подмосковье продолжается круглый год, и все больше жителей региона выбирают активную мобильность. «Мострансавто» предлагает удобное и экономичное решение для перевозки спортинвентаря — провезти его в автобусе можно всего за 63 рубля в черте города. Это в несколько раз дешевле услуг курьерских служб и такси. Компания подробно разъяснила правила перевозки самокатов, скейтбордов и роликов в автобусах, чтобы пассажиры могли легко рассчитать бюджет и избежать недопонимания при посадке. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Главное, что нужно знать, в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», провоз спортивного инвентаря до 120 см по сумме трех измерений осуществляется бесплатно. Это касается большинства сложенных самокатов, скейтбордов и роликовых коньков. Крупные предметы нестандартных габаритов можно перевозить за отдельную плату. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см.

Тарифы прозрачны и понятны: цена городских поездок и поездок до 25 км включительно составляет 63 рубля, пригородные маршруты свыше 25 и до 50 км включительно стоят 126 рублей, а свыше 50 км — 189 рублей. Такая стоимость делает перевозку спортивного инвентаря доступной для каждого — студента, школьника, туриста или просто любителя активного образа жизни.

Ежедневно автобусами «Мострансавто» пользуются сотни тысяч пассажиров. Зная простые правила перевозки, можно легко планировать поездки со спортивным инвентарем по всему Подмосковью — от тренировок в парке до загородных велопрогулок. Главное условие — инвентарь не должен загромождать проходы и создавать неудобства другим пассажирам.

