Жителям Подмосковья дохать из Истры до столицы будет быстрее на МЦД-2

В Истре с 8 июня будет отменен маршрут № 480 «Кезьмино — Москва (м. Щукинское)», об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для жителей деревни Кезьмино действует альтернативный маршрут № 21 из Кезьмино до станции МЦД Нахабино.

Первый рейс на маршруте № 21 будет отправляться в 06:00 от Кезьмино, а последний в 21:00 от МЦД Нахабино.

Добраться до метро «Щукинская» в час пик можно быстрее на 27 минут. А стоимость проезда выйдет на 42 рубля дешевле — за счет бесплатной пересадки с МЦД на метро при оплате картой «Тройка».

После реконструкции станция МЦД Нахабино стала более комфортной и оборудована эскалаторами. Что важно, есть сразу два варианта бесплатных пересадок на метро — МЦД-2 проходит как через ст. Тушинская Таганско-Краснопресненской линии, так и ст. Волоколамская, где можно перейти на Арбатско-Покровскую.

На маршрутах действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.