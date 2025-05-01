Жителям Люберец напомнили о правилах безопасности на железнодорожных станциях

На станции МЦД-3 «Люберцы» в городском округе Люберцы провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Сотрудники управления транспорта администрации городского округа Люберцы совместно с представителями АО «Центральная ППК», ОАО «РЖД» и волонтеры напомнили пассажирам о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщил начальник управления транспорта и организации дорожного движения Александр Бобылев.

«В рамках акции „Сохрани себе жизнь“ участники раздали более 80 информационных листовок, провели разъяснительные беседы с жителями и напомнили пассажирам о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на платформах, переходах через железнодорожные пути и вблизи поездов. Важно помнить, что проход и переход через железнодорожные пути разрешён только по пешеходным переходам. За несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность», — отметил Александр Бобылев.

Он добавил, что подобные акции проводятся регулярно и способствуют выявлению нарушителей, а также предотвращению случаев травмирования и гибели граждан.

«Уважаемые жители, соблюдайте правила безопасности на станциях и платформах: не отвлекайтесь на телефон и музыку в наушниках, стойте за ограничительной линией на платформе и переходите пути только по переходам и на разрешающий сигнал», — подчеркнул Бобылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.