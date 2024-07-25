Жителям Ленинского округа напомнили о правилах езды на самокатах

Разгар лета — пик сезона, когда большое количество людей, в том числе жителей Ленинского округа передвигаются на велосипедах, электросамокатах, сегвеях, моноколесах. В Госавтоинспекции УМВД по Ленинскому округу рассказали, что предпринимается в целях профилактики ДТП, и напомнили о правилах безопасности, рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«С 1 марта 2023 года в Правила дорожного движения РФ внесены изменения, регламентирующие требования к движению лиц, пользующих средства индивидуальной мобильности. Мы регулярно проводим рейды, в ходе которых проверяем наличие защитной экипировки, напоминаем о запрете передвигаться на электросамокатах вдвоем, о необходимости спешиться при переходе дороги и других мерах безопасности», — приводятся в сообщении слова начальника Госавтоинспекции по Ленинскому округу подполковника полиции Анатолия Баландина.

Он уточнил, что использование средств индивидуальной мобильности в пешеходной зоне допустимо только в случае, если масса средства не превышает 35 кг. По тротуару, пешеходной дорожке также можно ездить только в том случае, если отсутствуют велосипедная или велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. При этом нельзя превышать скорость, с которой идут пешеходы. Кроме того, пешеходы имеют здесь преимущество. По обочине перемещаться можно только в случае отсутствия специальных дорожек. Все эти правила распространяются на лиц старше 14 лет. Дети более младшего возраста должны кататься только в специально отведенных местах и в сопровождении взрослых.

«В ходе рейдов некоторые средства передвижения, например, питбайки, приходится отправлять на спецстоянку в связи с тем, что зачастую ими управляют дети и подростки, которым запрещено передвижение на них по дорогам общего пользования, а также данный вид транспорта относится к спортинвентарю и используется на специальных площадках и треках», — добавил Анатолий Баландин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.