Жители района Останкино жалуются на парковочный коллапс на новогодних праздниках

Жители столичного района Останкино массово жалуются на парковочных коллапс. Всему виной приезжающие на ВДНХ жители гости города, которые паркуются на газонах и бросают свои автомобили во дворах, предпочитая их платным парковкам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как автомобили объезжают закрытый шлагбаум по газону и пешеходной дорожке.

Местные жители пытались решить проблему парковочными столбиками, ограничительными плитами и шлагбаумами, однако большую часть ограждений ликвидировали при летнем благоустройстве района. Ситуация значительно ухудшилась в период новогодних праздников.

По словам жильцов, из-за постоянного потока чужих автомобилей во дворах стало опасно передвигаться. При этом после себя гости оставляют горы мусора.

«Излишне дорогая парковка привела к тому, что гости ВДНХ стараются бесплатно влезть в чужие дворы, даже в частные. При этом влетают на территорию на большой скорости, чтоб их не успели заснять», — жалуются жители.

Москвичи обращались с жалобой в управляющую компанию, которая обещала решить вопрос. Однако в настоящее время у нее нет на это ресурсов.