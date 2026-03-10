Жители Подмосковья совершили более 3 млн поездок 7–9 марта

Пассажиры Мострансавто с 7 по 9 марта совершили более 3 млн поездок по Московской области. Наибольшая нагрузка пришлась на 7 марта — свыше 1,2 млн поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В праздничные дни автобусы крупнейшего перевозчика региона работали по расписанию выходных. Это позволило жителям и гостям Подмосковья добраться до праздничных площадок и туристических мест.

Более 1,3 млн поездок пассажиры оплатили социальными картами, около 1,1 млн — банковскими. Еще 560 тыс. операций пришлось на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Самым востребованным маршрутом стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», где зафиксировано более 32 тыс. поездок за три дня.

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутами МАП № 10 в Королеве — 425 тыс. трансакций. Далее следуют МАП № 11 в Балашихе с показателем 400 тыс. операций и МАП № 5 в Подольске — 311 тыс. поездок. В праздничный период на объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах действовали усиленные меры безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.