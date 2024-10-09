Жители Подмосковья помогли оштрафовать нарушителей парковки на сумму 1,3 млн руб

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:02

В Подмосковье зафиксировать незаконную парковку автомобилей могут жители области, воспользовавшись мобильным приложением «Народный инспектор». В третьем квартале текущего года с помощью граждан выявлено порядка 320 случаев парковки у контейнерных площадок. Владельцам транспортных средств выписаны штрафы на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего нарушений зафиксировано в Ленинском городском округе, где зафиксировано 40 случаев оставления автомобиля у пунктов накопления отходов, в Химках и Котельниках выписано 33 и 29 штрафов соответственно. На территории Красногорска и Одинцова граждане помогли привлечь к ответственности 23 и 28 владельцев транспортных средств соответственно.

В 4 раза сократилось число нелегальных парковок по сравнению с 2023 годом, благодаря мерам, принятым министерством.

Как самостоятельно привлечь нарушителя к ответственности:

зайти в раздел «Народный инспектор» через портал «Добродел»;

выбрать категорию «Парковка у контейнерной площадки» и загрузить видео длиной 15 секунд с фиксацией нарушения;

министерство запросит информацию о владельце автомобиля в управлении ГИБДД Московской области и вынесет постановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.