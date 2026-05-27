Жители Подмосковья оплатили 23 млн поездок картой «Стрелка»

С начала 2026 года пассажиры автобусов Мострансавто в Подмосковье более 23 млн раз воспользовались транспортной картой «Стрелка». В будний день фиксируется около 100 тыс. операций, а доля карты в общем объеме оплат достигла 12%, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Картой «Стрелка» оплачивают проезд на всех маршрутах Мострансавто, которое является подведомственной организацией регионального министерства транспорта. Чаще всего пассажиры используют ее для ежедневных поездок на работу, учебу и по личным делам. Наибольший спрос сохраняется на направлениях, связывающих крупные города с основными транспортными узлами области и Москвы.

Лидером по количеству операций стал МАП № 10 в Королеве — с начала года здесь зафиксировано более 3,4 млн поездок по карте. Далее следуют МАП № 12 в Ногинске с показателем свыше 3 млн транзакций и МАП № 11 в Балашихе — более 2,4 млн оплат. Существенную долю обеспечивает и МАП № 9 в Долгопрудном, где по «Стрелке» совершено более 1,4 млн поездок.

Пополнить баланс карты можно на официальном сайте, в мобильном приложении и в точках продаж. В автобусах Мострансавто также принимают карту «Тройка» по тарифу «Кошелек», банковские карты и социальные карты жителей Подмосковья и Москвы для льготного проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.