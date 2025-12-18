Жители Подмосковья одобрили расширение выделенных полос

Фото - © «Мострансавто» вывело на маршруты Подмосковья более 100 новых автобусов/Медиасток.рф

сегодня в 13:01

Наибольшая поддержка этой инициативы отмечается среди женщин и молодежи в возрасте 18–24 лет.

В ходе опроса респондентам задавали вопрос: «В целом, как Вы оцениваете идею расширения сети выделенных полос для общественного транспорта?».

Исследования проводилось в формате телефонного опроса, выборка — 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, период проведения — 11–16 ноября 2025 года.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, основанное в 1997 году. Специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.