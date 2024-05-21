Жители Подмосковья могут выбрать лучший авторский дизайн карт «Стрелка»

Минтранс Подмосковья совместно с АО «Мострансавто» открыли голосование за лучший авторский дизайн транспортных карт «Стрелка», посвященный Году семьи, среди жителей Московской области на портале «Добродел», сообщает пресс-служба ведомства.

Главная идея проекта — напомнить об истинной ценности родственных отношений, совместных праздников, семейных традиций. В рамках конкурса поступило свыше 100 работ.

Жители Подмосковья могут выбрать понравившийся макет до 10 июня по ссылке. Всего на голосование выставлено 10 изображений. Работы победителей появятся на лимитированной серии карты «Стрелка». Картой «Стрелка» жители и гости Московской области могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Компания обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.