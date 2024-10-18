Жители Подмосковья могут получить консультацию по «Стрелке» на портале госуслуг

Цифровой помощник робот «Макс» на госуслугах начал консультировать жителей Подмосковья по работе и обслуживанию карты «Стрелка». Алгоритм разработан с учетом наиболее популярных запросов пользователей: цифровой помощник подробно опишет порядок действий и срок предоставления услуги, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Чтобы задать вопрос Роботу Максу, нужно перейти на госуслуги и ввести запрос в поисковой строке с указанием карты «Стрелка». Цифровой помощник предложит популярные запросы, которые могут заинтересовать пользователя.

Он подскажет, как и где оформить карту «Стрелка», как ее пополнить, как оплатить проезд с ее помощью, что нужно для подтверждения льготы, как восстановить защитный код и где обменять неисправную карту на новую. Робот Макс уже ответил пользователям больше 150 000 раз.

«Совместный проект был разработан специально для госуслуг. Он призван повысить скорость обслуживания и сделать использование «Стрелки» еще более удобным и комфортным. Теперь необязательно переходить на региональный портал госуслуг, чтобы узнать ответ на интересующие вопросы о транспортной карте», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.