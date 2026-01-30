Жители Патриарших прудов жалуются на эвакуацию авто и заваленные снегом парковки

Жители Москвы сняли на видео работу эвакуаторов на Грузинском переулке возле медицинского центра «Медси». Инцидент вызвал возмущение автомобилистов, которые утверждают, что транспортные средства никому не мешали, пишет Telegram-канал «Патриаршие» .

Сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают вывозить машины за нарушение правил парковки. Однако водители обращают внимание на странную ситуацию в городе.

По всей Москве платные парковочные зоны занесены снегом, сугробы достигают двух метров в высоту. Припарковаться по правилам физически невозможно, но вместо того, чтобы расчистить парковки, их транспортные средства эвакуируют.

По словам очевидцев, при этом сами эвакуаторы блокируют проезд другим участникам движения во время погрузки автомобилей. Машины забирают даже в тех случаях, когда они не мешают транспортному потоку.

