Жители Новосибирска возмущены количеством пробок после открытия 4-го моста

15 декабря в Новосибирске было официально запущено движение по четвертому мосту, возведенному в рамках концессионного договора между группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. Однако автомобилистов новость не обрадовала, а разозлила — пробок в городе стало больше из-за количества разворотов, сообщает Om1 Новосибирск .

Для автомобилистов стал доступен основной пролет мостового перехода, подходы к нему с обоих берегов, правобережная транспортная развязка в полном объеме, а также 12 съездов левобережной развязки. В честь открытия моста, 114-метровый пилон, поддерживающий конструкцию, был подсвечен цветами российского триколора.

Этот мост, являющийся четвертым в городе, соединяет Южную площадь и площадь Труда, предоставляя удобный выезд на федеральные автотрассы «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Шестиполосная дорога с многоуровневыми развязками позволила отказаться от светофоров, обеспечивая непрерывный трафик между обоими берегами реки. Пропускная способность моста рассчитана на обслуживание до 70 000 автомобилей в день.

Тем не менее, запуск четвертого моста не сразу привел к ожидаемому снижению загруженности на дорогах: в первые же утренние часы после открытия движения на новой магистрали сформировались значительные пробки. Информация о дорожной обстановке оперативно поступает от горожан, которые делятся своими наблюдениями через сервис «2ГИС».

«Да, нужно больше разворотов на Ипподромке, ну чтобы пробок побольше было. Ведь как-то надо исправлять косяки проектировщиков недоразумения под названием четвертый мост», — написал пользователь Максим Садычко.

