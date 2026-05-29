Жители московского ЖК ведут таблицу заездов подростков на питбайках

Жители московского ЖК «Переделкино Ближнее» давно страдают от питбайкеров. Они даже начали вести таблицу заездов школьников в Excel, чтобы потенциально наказать их в будущем, сообщает Baza .

По словам местных жителей, подростки на питбайках часто гоняют возле ЖК, нарушая правила дорожного движения. Они проезжают на красный свет светофора, круглосуточно дрифтят во дворах, ездят по тротуарам и ругаются с прохожими. Жители дома устали от бесконечных звуков работающего двигателя.

Сначала люди пытались решить все мирным путем. Они разговаривали с детьми или их родителями, но молодые люди просто игнорировали все замечания и претензии. Граждане подали 45 обращений в полицию, но проблема так и не решилась.

От бессилия люди начали вести таблицу заездов питбайкеров, чтобы в будущем потенциально привлечь нарушителей к ответственности.

