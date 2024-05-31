Жителей Подмосковья просят быть осторожными на время факельной эстафеты в 4 округах Транспорт сегодня в 14:14 Фото - © ГБУ МО "Мосавтодор"

С 3 по 6 июня в Серпухове, Чехове, Наро-Фоминском и Можайском округах будет проводиться факельная эстафета «Бег Гармонии». Жителей региона просят быть внимательными и осторожными на этот период, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.