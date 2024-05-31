Жителей Подмосковья просят быть осторожными на время факельной эстафеты в 4 округах
Фото - © ГБУ МО "Мосавтодор"
С 3 по 6 июня в Серпухове, Чехове, Наро-Фоминском и Можайском округах будет проводиться факельная эстафета «Бег Гармонии». Жителей региона просят быть внимательными и осторожными на этот период, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Забег будет проводиться без временного ограничения или запрещения дорожного движения.
В целях повышения безопасности мероприятие будет сопровождаться сотрудниками Госавтоинспекции Московской области.
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и планировать свой маршрут заранее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.