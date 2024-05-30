Жителей Подмосковья призывают быть внимательными на дорогах во время грозы

В Московской области до конца недели ожидаются кратковременные дожди с грозой, ветер до 10 м/с. Также сохраняется жара, температура днем — до +30°. Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. Не садиться за руль, если чувствуете себя плохо, избегать поездок на личном транспорте в пиковые солнечные часы.

Также водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость в черте города и перед пешеходными переходами. Не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

Также участников дорожного движения просят не забывать вечером носить световозвращатели или включать фонарик, при переходе проезжей части просят не отвлекаться на телефоны, не закрывать себе обзор на дорогу — убедиться, что автомобилисты заметили вас и пропускают.

В случае ситуации‌, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, рекомендуют звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.