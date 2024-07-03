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Жителей Подмосковья призывают быть внимательными на дорогах во время грозы

В Московской области с 3 по 6 июля синоптики прогнозируют ливни с грозой и сильные порывы ветра до 17 м/с. В пятницу ветер усилится до 25 м/с, а также возможен град. При этом сохранится жаркая погода свыше 30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ведомство обращает внимание участников дорожного движения, что в такую погоду видимость на дорогах ухудшается, а значит повышается вероятность ДТП.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. Не садиться за руль, если чувствуете себя плохо. Не спешить и соблюдать скоростной режим.

Также водителей призывают обязательно пропускать пешеходов на переходе, а пешеходы, в свою очередь, при переходе дороги должны убедиться, что все автомобилисты заметили и пропускают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.